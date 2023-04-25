Украинские танкисты будут учиться, пока США подготовят обещанные Abrams к отправке — Пентагон 25 апреля, 10:00 Танк Abrams (Фото:Justin Kelly/flickr.com)

По данным Пентагона, украинские танкисты будут проходить учения, пока США подготовят обещанные танки Abrams к отправке на фронт.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер.

По его словам, 31 танк Abrams, на которых украинские военные будут проходить обучение в Германии, не поедут на фронт и будут использоваться только для тренировок.

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Райдер отметил, что для ВСУ готовят танки с украинской спецификацией, чтобы они были использованы в реальных боевых действиях.

Abrams для тренировок поставляются из запасов Пентагона, а украинские танкисты смогут обучаться, пока США готовят танки для поставок на фронт.

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams.

21 апреля стало известно, что на полигон Графенвер в Германии в конце мая будет поставлен 31 танк Abrams. Через несколько недель после этого украинские военные начнут тренировки.