Украинские танкисты будут учиться, пока США подготовят обещанные Abrams к отправке — Пентагон

25 апреля, 10:00
Поделиться:
Танк Abrams (Фото:Justin Kelly/flickr.com)

Танк Abrams (Фото:Justin Kelly/flickr.com)

По данным Пентагона, украинские танкисты будут проходить учения, пока США подготовят обещанные танки Abrams к отправке на фронт.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер.

По его словам, 31 танк Abrams, на которых украинские военные будут проходить обучение в Германии, не поедут на фронт и будут использоваться только для тренировок.

Видео дня

Райдер отметил, что для ВСУ готовят танки с украинской спецификацией, чтобы они были использованы в реальных боевых действиях.

Читайте также:
«Abrams нужны сейчас, а не летом». Интервью с Хербстом — о робких поставках Украине танков и шаге, который ошеломил Кремль и Путина

Abrams для тренировок поставляются из запасов Пентагона, а украинские танкисты смогут обучаться, пока США готовят танки для поставок на фронт.

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams.

21 апреля стало известно, что на полигон Графенвер в Германии в конце мая будет поставлен 31 танк Abrams. Через несколько недель после этого украинские военные начнут тренировки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Пентагон Война России против Украины танк Abrams

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X