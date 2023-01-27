Пентагон подтвердил отправку Украине современной модификации танков Abrams 27 января, 10:03 Украина получит от США современную модификацию танков Abrams M1A2 (Фото:Łukasz Pacholski/flickr.com)

В Пентагоне подтвердили, что Украина получит от США современную модификацию танков Abrams M1A2.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы пытаемся закупить новые танки через USAI… Это предполагает работу с промышленностью и заключение контрактов и частично — приобретение новых танков. Так что именно в этом и заключается наша цель в этом процессе», — сказала Сингх.

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Она отметила, что не может сейчас точно ответить, когда танки Abrams появятся в Украине, добавив, что «речь идет не о неделях, а о месяцах».



Сингх сказала, что пока не определено, где украинцы будут проходить обучение на танках Abrams.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации M1A2, а не более старую версию A1, которая находится на хранении у военных.

Версия А2 имеет более сложную оптику и систему управления, отличается переработанной станцией управления оружием командира с улучшенной оптикой для прицеливания и оснащена независимым тепловизором, который позволяет командиру самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.

Однако, говорят собеседники Politico, Abrams для Украины не будет включать секретную броневую защиту, которая делает новейшую версию танка столь смертоносной.

Инфографика: NV

Об официальном решении США передать Украине свои танки Abrams стало известно накануне, 25 января. Киев получит 31 единицу этой техники.

26 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не успеют отправить танки Abrams Украине до весны 2023 года.