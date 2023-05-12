Раньше, чем планировали. В Германию прибыли американские танки Abrams, на которых будут проходить обучение украинские военные 12 мая, 10:20 Танки Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/www.flickr.com)

В Германию прибыли американские танки Abrams, на них будут проходить обучение украинские военные, танки привезли немного раньше запланированного срока.

Об этом сообщает Sky News.

Танки направляются на военную базу Графенвер, где обучение начнется через две-три недели, сообщили официальные лица США.



Министр обороны США Ллойд Остин сообщил подкомитету по ассигнованиям на оборону Сената, что США перебросили «несколько танков на театр военных действий», чтобы украинцы могли начать обучение на них.

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По его словам, к моменту завершения обучения, которое, как ожидается, продлится около десяти недель, танки Abrams, которые делают для украинских войск, будут готовы.

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25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams.

21 апреля стало известно, что на полигон Графенвер в Германии в конце мая будет поставлен 31 танк Abrams. Через несколько недель после этого украинские военные начнут тренировки.