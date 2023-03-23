«Abrams нужны сейчас, а не летом». Интервью с Хербстом — о робких поставках Украине танков и шаге, который ошеломил Кремль и Путина 23 марта, 11:52 Эксклюзив NV Американский дипломат Джон Хербст не верит в распад России после войны и призывает американское правительство быть решительнее в поставках вооружения для Украины. (Фото:Александр Медведев)

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст последовательно критикует команду президента Джо Байдена за то, что они всегда слишком медленно и робко посылают Украине нужную военную технику.

Это интервью Radio NV не стало исключением. Дипломат уверен, что танки Abrams Украине нужны сейчас, а не летом, а, имея истребители, ВСУ могли бы уже перерезать сухопутный коридор в Крым, что стало бы огромным поражением для Путина на поле битвы.

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NV публикует текстовую версию разговора журналиста Дмитрия Тузова с Джоном Хербстом.

— Представитель Белого дома Джон Кирби сделал заявление о том, что ближайшие недели будут критическими в войне России против Украины. Он также сказал, что США ожидают, что Путин будет готов совершить еще одно наступление, возможно, в разных направлениях: «Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была готова к такому возможному наступлению России». Делают ли это все возможное, чтобы Украина действительно была готова к этому удару?