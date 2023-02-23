США ищут способы ускорить поставки танков Abrams Украине 23 февраля, 20:39 Танки M1 Abrams и другая техника в США, 2 июля 2019 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Поставки в Украину американских танков Abrams могут занять больше года. Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут в четверг, 23 февраля, передает CNN.

По словам Вормут, США ищут самый быстрый способ доставить танки Украине, но ни один из вариантов не предусматривает «недели или два месяца».



«Здесь речь о более длительных сроках. Но я думаю, есть варианты меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них», — сказала она.

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Среди вариантов, которые рассматривают США, — обращение к странам, которые ранее закупили американские танки. Министр объяснила, что это, предположительно, «позволило бы быстрее доставить танки украинцам, но может нарушить отношения с важными союзниками».

Ранее координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби заявил, что процесс передачи Abrams может занять много месяцев. WP писала, что американские танки доставят в конце 2023 года или начале 2024-го.

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.