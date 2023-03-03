Abrams будут в Украине еще не скоро — Кирби 3 марта, 17:59 Американские танки Abrams еще не скоро будут в Украине (Фото:ArmyChiefStaff/Twitter)

Украина получит американские танки Abrams еще не скоро, а дискуссия о самолетах пока не актуальна.



Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

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Он отметил, что хотя решение о поставках немецких танков Leopard и американских Abrams принималось одновременно, последние вряд ли прибудут в Украину в этом году.

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«Поставки Абрамсов происходят по другому графику, чем Леопардов, потому что мы закупаем новые танки для Украины. Это займет много месяцев», – сказал Кирби.

Что касается истребителей, он напомнил позицию, озвученную недавно президентом США Джо Байденом, о том, что сейчас обсуждается та помощь, которая нужна Украине в ближайшие недели и месяцы.

Кирби сказал, что дискуссию о F-16 нужно провести в другой раз. В настоящее время следует сосредоточиться на танках, артиллерии, боеприпасах и зенитных системах. Именно их союзники в первую очередь доставляют в Украину, отметил представитель Совета нацбезопасности США.

24 февраля в Украину доставили первые четыре танка Leopard от Польши . Поставки других обещанных танков от стран-союзников в рамках танковой коалиции пока ожидаются.

