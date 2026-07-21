Удар РФ по танкеру у берегов Румынии: члены экипажа рассказали, что судно атаковали три дрона

Двое из спасенных членов экипажа танкера Gas Lisbon , атакованного РФ у берегов Румынии, рассказали, что в судно попали три ударных беспилотника.

Об этом они сообщили телеканалу Digi24.

Член экипажа из Грузии Александр Мегрелидзе говорит, что почувствовал первый удар, сидя в каюте. Всего же, по его словам, было три попадания.

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«Я был в каюте, когда произошел первый удар. Это был очень сильный удар по правому борту. Я поднялся на палубу и увидел, что жилые помещения разрушены, как и капитанский мостик… всё было разрушено», — рассказал Мегрелидзе.

Он отметил, что команда, несмотря на эмоции, начала действовать согласно протоколу. В частности, члены экипажа занимались эвакуацией с корабля и оказанием помощи трем пострадавшим коллегам.

Александр Арро, еще один член экипажа, рассказал, что атака произошла около 23:00. Он предполагает, что сначала было два беспилотника: первый попал в машинное отделение, второй — в жилую зону. Третий атаковал судно примерно через три часа.

21 июля президент Румынии Никушор Дан заявил, что танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходящий под флагом Либерии, был атакован минувшей ночью примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

Весь экипаж был спасен. Трое моряков получили ранения, двое из них — ожоги. Один из членов экипажа рассказал, что румынские спасатели прибыли на помощь через 4−5 часов.

Позже глава МИД Андрей Сибига отреагировал на российский удар по судну Gas Lisbon недалеко от Румынии. Он заявил, что война угрожает не только Украине, но и представляет прямую угрозу свободе судоходства, морской безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО.