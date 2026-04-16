Франция отпустила танкер теневого флота РФ после уплаты штрафа за фальшивый флаг

Франция отпустила российский танкер Deyna после того, как владелец судна уплатил штраф за фиктивный флаг. Об этом сообщает Reuters .

Нефтяной танкер покинул территориальные воды Франции в четверг, 16 апреля.

Префектура французского региона Средиземноморья и прокуратура Марселя не назвали сумму штрафа, уплаченного компанией-владельцем судна.

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20 марта президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция задержала в Средиземном море танкер Deyna теневого флота России. Танкер двигался под фальшивым флагом Мозамбика и направлялся из российского Мурманска.

23 марта стало известно, что перехваченный Францией танкер теневого флота РФ прибыл в Марсель. 250-метровое судно перенаправили в порт Марсель-Фос из-за его крупного нефтяного терминала.

Это было уже третье судно российского теневого флота, которое перехватила Франция.

Перед этим, 27 сентября 2025 года, французские ВМС остановили и взяли под контроль танкер Boracay, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании. Судно под флагом Бенина находилось в водах вблизи Дании в период с 22 по 25 сентября, когда над аэропортами и военными объектами страны фиксировали неизвестные дроны.

Впоследствии 22 января 2026 года танкер Grinch задержали французские ВМС при поддержке Великобритании неподалеку от Испании после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Это судно является частью российского теневого флота и попало под санкции ЕС и Великобритании.