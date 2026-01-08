Вэнс заявил, что танкер Bella 1 перерегистрировался в РФ, чтобы избежать санкций США (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Bella 1, перерегистрированный в РФ как Marinera , лишь выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции США и избежать ответственности.

Об этом он в среду, 7 января, сказал в интервью Fox News.

«Это был фейковый российский нефтяной танкер», — заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что судно пыталось выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционные ограничения.

Реклама

30 декабря 2025 года экипаж танкера Bella 1, который убегал от американских военных, нарисовал российский флаг на борту, а с 1 января 2026-го судно переименовали в Marinera и зарегистрировали в РФ.

Тогда же сообщалось, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить нефтяной танкер, направляющийся в Венесуэлу, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.