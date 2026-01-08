«Он был фейковый». Танкер Bella 1 выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции — Вэнс

8 января, 12:25
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Вэнс заявил, что танкер Bella 1 перерегистрировался в РФ, чтобы избежать санкций США (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Вэнс заявил, что танкер Bella 1 перерегистрировался в РФ, чтобы избежать санкций США (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Bella 1, перерегистрированный в РФ как Marinera, лишь выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции США и избежать ответственности.

Об этом он в среду, 7 января, сказал в интервью Fox News.

«Это был фейковый российский нефтяной танкер», — заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что судно пыталось выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционные ограничения.

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30 декабря 2025 года экипаж танкера Bella 1, который убегал от американских военных, нарисовал российский флаг на борту, а с 1 января 2026-го судно переименовали в Marinera и зарегистрировали в РФ.

Тогда же сообщалось, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить нефтяной танкер, направляющийся в Венесуэлу, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

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7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Джей Ди Вэнс Танкер Венесуэла США Россия

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