Британия подтвердила, что помогла США захватить танкер, который зарегистрировали в РФ во время побега от военных

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что эта страна оказала США «вспомогательную поддержку» во время операции по захвату связанного с Венесуэлой судна Bella 1/Marinera , которое внесли в российскую базу данных и переименовали, пока оно убегало от военных.

Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление министерства.

В этом заявлении сообщается, что вооруженные силы Великобритании после запроса США о помощи предоставили американским военным силам «заранее запланированную оперативную поддержку, включая базирование» во время перехвата судна Bella 1 в зоне между Великобританией, Исландией и Гренландией.

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Также отмечается, что Королевские воздушные силы обеспечили поддержку наблюдения с воздуха во время преследования и перехвата судна.

«Отношения между Великобританией и США в сфере обороны и безопасности являются самыми глубокими в мире, и Великобритания оказала вспомогательную поддержку в полном соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

Министр обороны Великобритании Джон Хили высоко оценил «мастерство и профессионализм» вооруженных сил Великобритании, назвав перехват танкера «частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций».

«Этот корабль с нечестной историей является частью российско-иранской оси уклонения от санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины. Великобритания будет продолжать усиливать наши действия против деятельности теневого флота, чтобы защитить нашу национальную безопасность, нашу экономику и глобальную стабильность — обеспечивая безопасность Великобритании дома и силу за рубежом. США являются ближайшим партнером Великобритании в сфере обороны и безопасности. Глубина наших оборонных отношений с США является важной частью нашей безопасности, и сегодняшняя безупречно проведенная операция показывает, насколько хорошо это работает на практике», — отметил Хили.

В минобороны Великобритании также рассказали, что корабль «сначала ходил под ложным флагом», а затем «выключил свои транспондеры в море и пытался сменить флаг, пока его преследовали, что указывает на его нечестные связи с уклонением от глобальных санкций».

«Недавние оценки показывают, что Bella 1 была вовлечена в незаконную деятельность, связанную с международным терроризмом и преступностью, включая Хезболлу, и является частью сети растущей теневой деятельности, которая подпитывает и финансирует нечестную деятельность по всему миру», — говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

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Также там обратили внимание на то, что российский флаг судна «демонстрирует их роль в этой взаимосвязанной теневой деятельности, которую мы наблюдаем по всему миру». В минобороны Британии подчеркнули, что эта деятельность угрожает британской национальной безопасности, вредит британской экономике и подрывает глобальную безопасность.

Захват США танкера Marinera

Ранее стало известно, что 7 января после более чем двухнедельного преследования через Атлантику США захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер.

По словам источников Reuters, во время захвата поблизости находились российские военные корабли, включая подводную лодку.

Агентство сообщило, что танкер, который теперь называется Marinera и ходит под российским флагом, стал последним судном, на которое нацелилась береговая охрана США с начала кампании давления президента Дональда Трампа на Венесуэлу.

Инфографика: NV

Впоследствии Европейское командование США официально подтвердило захват танкера Marinera (Bella 1) за нарушение американских санкций.

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и уже почти две недели убегает от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

1 января журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

