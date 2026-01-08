США готовят уголовные обвинения экипажу танкера российского теневого флота

Министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения членам экипажа нефтяного танкера Bella 1, который был задержан в Атлантическом океане за нарушение американских санкций. Судно ходит под российским флагом.

Об этом сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди в соцсети X.



По словам Бонди, Соединенные Штаты выполнили ордер на арест танкера Bella 1, который транспортировал нефть из Венесуэлы и Ирана — стран, находящихся под американскими санкциями.

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«Ранее Bella 1 был признан виновным в нарушении санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) за его роль в сети, которая поддерживает иностранные террористические организации», — отметила генпрокурор.

Она также сообщила, что во время операции экипаж судна пытался избежать задержания и скрыться от Береговой охраны США, однако танкер в конце концов был остановлен.

«Из-за невыполнения приказов Береговой охраны экипаж этого судна находится под расследованием, и против всех виновных лиц будет возбуждено уголовное дело», — подчеркнула Бонди.

Кроме того, по ее словам, Министерство юстиции США контролирует передвижение еще нескольких нефтяных танкеров, в отношении которых могут быть применены аналогичные меры.

«Каждый, кто откажется выполнять законные требования Береговой охраны или других федеральных должностных лиц, будет нести ответственность в полном соответствии с законом», — подчеркнула она.

Захват США танкеров Marinera и Sophia — главное

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлууже почти две недели убегает от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

1 января журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 вАтлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить нефтяной танкер, направляющийся в Венесуэлу, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

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7 января США захватили нефтяной танкер Marinera, который связан с Венесуэлой и ходит под российским флагом. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

Инфографика: NV

В тот же день стало известно, что Соединенные Штаты захватили второй танкер теневого флота под названием Sophia.

Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.

В свою очередь российский МИД требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на танкере Marinera, соблюдать их права и интересы.