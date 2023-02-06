Первый танк Leopard 2 от Канады для Украины уже доставили в Польшу

6 февраля, 09:01
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Танк Leopard 2 от Канады уже доставили в Польшу (Фото:Anita Anand/twitter.com)

Танк Leopard 2 от Канады уже доставили в Польшу (Фото:Anita Anand/twitter.com)

Первый из четырех танков Leopard 2, которые Канада передает Украине, уже прибыл в Польшу.

Об этом в Twitter сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

«Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техникой», — отметила она.

Видео дня

https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1622385424046882817

26 января Анита Ананд заявила, что Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства. Тогда она отметила, что количество переданных танков может увеличиться, но это будет решаться в координации с партнерами.

4 февраля из канадского города Галифакс вылетел самолет, на борту которого размещен первый боевой танк Leopard 2 для Украины.

Инфографика: NV
https://www.youtube.com/embed/_j9oq4L2hIU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Польша Канада Украина Война России против Украины танки Leopard

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