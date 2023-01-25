Кроме танков Abrams, Украина получит машины для ремонта и боеприпасы — Пентагон

25 января, 23:47
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Танк Abrams (Фото:REUTERS/David Mdzinarishvili/File Photo)

Танк Abrams (Фото:REUTERS/David Mdzinarishvili/File Photo)

В Министерстве обороны США рассказали подробнее о пакете помощи Украине, в который впервые входят танки Abrams.

Как сообщает пресс-служба Пентагона в среду, 25 января, в пакет Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на 400 млн долларов входят:

  • 31 танк Abrams, 120-мм снаряды и другие боеприпасы;
  • восемь машин для эвакуации техники;
  • вспомогательные автомобили и оборудование;
  • финансирование обучения и обслуживания.

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В Пентагоне подчеркнули, что США вместе с союзниками и партнерами продолжать «удовлетворять потребности Украины на поле боя для противостояния российской агрессии и обеспечения дальнейшей свободы и независимости украинского народа».

Инфографика: NV

19 января США объявили о пакете помощи Украине на 2,5 млрд долларов, который включает системы ПВО Avenger, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker, высокоточные 155-мм артиллерийские снаряды и не только.

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Президент США Джо Байден 25 января заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее в тот же день объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца. Всего союзники могут поставить Украине два батальона Leopard — как пишет Spiegel, речь о 80 танках.

По данным немецких СМИ, передача Abrams от США была условием для положительного решения Германии по Леопардам. В правительстве Германии это опровергали.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Танки Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Минобороны США танк Abrams

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