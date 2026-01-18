ЕС может заблокировать торговое соглашение с США из-за новых таможенных угроз Трампа

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что Европейский Союз может приостановить утверждение торгового соглашения с Соединенными Штатами на фоне новых таможенных угроз президента США Дональда Трампа .

Об этом сообщает Bloomberg.

«ЕНП поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа по Гренландии, на данном этапе его утверждение невозможно», — заявил Вебер, добавив, что соглашение ЕС о снижении пошлин на «американские товары должно быть приостановлено».

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Как отмечает издание, торговое соглашение между ЕС и США, которое президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с Дональдом Трампом летом 2025 года, уже частично реализовано, но все еще требует одобрения парламента. Если законодатели ЕНП присоединятся к левым политическим группам, они, вероятно, будут иметь достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать его утверждение.

Соглашение предусматривает введение 15% тарифа США на большинство товаров из ЕС в обмен на обязательства Евросоюза отменить пошлины на американские промышленные товары и отдельные сельскохозяйственные продукты. Урсула фон дер Ляйен, которая от имени ЕС курирует торговые переговоры, заключила это соглашение в надежде избежать полномасштабной торговой войны с Дональдом Трампом.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

После этого президент Европейского совета Антонио Кошта сообщил, что сейчас координируется совместная реакция стран ЕС на заявление президента США.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

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Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».