«В Крыму все пропитано ФСБ». Как партизаны на территории полуострова сопротивляются оккупантам — интервью с Тамилой Ташевой 25 апреля, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо сувенирного киоска, где продается футболка с символом Z. Севастополь, Крым, 20 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Несмотря на то, что в Крыму все пропитано ФСБ, на территории полуострова находятся смельчаки, которые сопротивляются оккупантам, сообщила новоназначенная постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

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В интервью Радио НВ, которое было записано за час до появления указа главы государства о кадровых изменениях в Представительстве, Ташева рассказала, какие сейчас настроения в Крыму, насколько полуостров вовлечен в войну в Украине и как партизаны планируют сжигать имущество с Z-символикой.

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— Крым — это болезненная точка для всех еще с 2014 года. Вы были одной из основательниц инициативы КрымSOS, страница которой в Facebook появилась в первый день российской оккупации полуострова — 27 февраля 2014 года — для того, чтобы предоставлять оперативную и проверенную информацию о ситуации в Крыму. Сейчас в жестких условиях, когда преследуют людей, мы замечаем, что есть сопротивление оккупантам. Как он выглядит сейчас?

— У нас восемь лет временная оккупация. Уже казалось бы, все активистские движения зачищены, нет независимых средств массовой информации и люди живут в пропаганде. Несмотря на это, хоть и единичны, но акции протеста есть. В большинстве своем они делаются путем каких-то коммуникаций в Фейсбуке, комментариев под постами и т. д.

Другая составляющая — это машины с так называемой Z-символикой: им либо прокалывают шины, либо разбивают стекло. Не скажу, что таких случаев слишком много, но они есть. В большинстве своем мы с такими людьми, когда о них узнаем, выходим на связь.

Большинство из них, к сожалению, уже выехали с территории временно оккупированного крымского полуострова и находятся где-то в безопасных странах Европейского Союза. Но у них была смелость на тот момент, даже до 24 февраля этого года, выйти на одиночные акции протеста.

В основном эти люди были оштрафованы на 30−35 тысяч рублей за так называемую «дискредитацию российской армии», а кого-то посадили даже на несколько суток ареста. Например, Заир Смедляев, представитель Меджлиса крымскотатарского народа, отсидел двое суток ареста. Другой активист — известный крымский правозащитник Абдурашид Джепаров — сидел по другой статье, но все прекрасно понимают, что это из-за его позиции относительно войны против Украины.

— Общественные настроения в Крыму можно измерить сейчас, в оккупации?

— Следует сказать, что на территории полуострова [находятся] 127 крымских политзаключенных, а более 80 являются крымскими татарами. Большое количество детей осталось без своих родителей, без кормильцев.

Настроения [сейчас] сложно измерить, потому что их и не измеряли в течение восьми лет. Никаких социологических исследований там невозможно провести и наверняка что и не надо, потому что это может использоваться оккупационной администрацией или властью Российской Федерации. Но против войны выступает очень много людей. Последствия они видят на территории полуострова — заполнены морги в Крыму; солдаты, которые погибают на территории Украины и затем их отправляют для захоронения на территорию полуострова; вся гражданская инфраструктура, задействованная в военных целях. То есть, если ты живешь в Джанкое, тебе очень сложно будет попасть в обычную городскую больницу, потому что она используется как военный госпиталь. Шестая городская больница в Симферополе, Севастополь…

Поэтому хотя активных акций протеста нет, но [единичные] однако есть.

К примеру, мы общались с одной активисткой, у которой достаточно марксистские взгляды. Она россиянка, кажется, в 2009 году переехала на территорию Крыма, получила официальный временный вид на жительство. В 2014 году на территорию полуострова пришла Россия, и она начала периодически делать какие-то акции протеста против местных коррумпированных властей на территории Крыма. Когда началось полномасштабное вторжение, она протестовала, ее оштрафовали, кажется, на 30 тысяч рублей. Это женщина достаточно пожилого возраста, ей за 70 лет. И сейчас она пытается покинуть территорию Российской Федерации. При том, что в суде она [выступала] против оккупационных властей, против так называемых федеральных властей, против Владимира Путина. Такие люди все равно обладают смелостью выражаться.

Сейчас даже появились группы в Телеграме, где местные активисты, я так понимаю, говорят, что будут проводить акции сопротивления на территории полуострова. Такие партизанские акции, в частности с поджогом, повреждением имущества, которое имеет так называемую Z-символику на автомобилях или домах. Это тоже позитивно.

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Надеюсь, что эти люди смогут проводить такие акции сопротивления на территории полуострова и что они не будут задержаны в ближайшее время. Надо понимать, что в Крыму все пропитано ФСБ; центры противодействия экстремизму продолжают говорить, что Украина делает диверсионные отряды на территории полуострова. То есть, обвиняют Украину в этой террористической деятельности.



— Несколько недель назад была информация, что некоторые ФСБ-шники, переехавшие в оккупированный Крым после 2014 года, начали продавать жилье. Насколько это подтверждается сейчас? Как воспринимается населением полуострова географическая близость войны в Украине?

— Не воспринимается, потому что все силы России брошены сейчас на войну и в Крыму это очень хорошо ощутимо. Крым стал полигоном, плацдармом для наступления Российской Федерации на Украину: там происходит переброска военной техники, очень много военных находятся. Конечно, цены выросли на территории полуострова, поэтому есть недовольство людей.

Они прекрасно понимают, что это никакая не так называемая «спецоперация», а полномасштабное вторжение и война. Их малолетних детей фактически призывают на войну против Украины, то есть в ряды армии Российской Федерации. Несмотря на то, что РФ говорит, что срочников она не призывает, призывает, и с территории полуострова тоже. Можно вспомнить так называемый флагман Москва, где зафиксировано, что [было] несколько срочников, с которыми сейчас нет связи. Неизвестно, погибли ли они, живы ли, но это срочники, которых незаконно отправили на войну против Украины.

Относительно ФСБ-шников, продающих или не продающих имущество. Согласно нашей внутренней информации это подтверждается. Действительно, и прокуроры, и судьи, и ФСБ-шники пытаются избавиться от имущества в Крыму и целыми семьями выезжают с территории полуострова. Мы не можем говорить точно, с чем это связано: они боятся, что Украина вернет контроль над украинским Крымом; или с какими-либо вероятными протестными настроениями в Крыму со стороны жителей Крыма; или с войной. Но вполне возможно, что все эти причины являются теми, по которым они уезжают с территории полуострова.

— Помню это тяжелое решение, что крымские татары должны оставаться в Крыму. Так тогда решил Меджлис крымскотатарского народа. Но Меджлис оккупационные власти запретили. Насколько во время войны усилилось преследование? Или там уже некуда было усиливаться?

— К сожалению, есть куда усиливаться: там продолжают проводить обыски, так же проходят суды.

Что важно сказать? Такие же преследования начались на оккупированных территориях. Например, в Новоалексеевке и Геническе. Оккупанты, приходя на эту территорию, фактически идут по спискам и домам людей, поддерживающих Украину, в частности, крымскотатарской общины.

Действительно, крымские татары все равно пытаются оставаться на территории полуострова, но если там есть люди призывного возраста, по нашей информации, они активно пытаются покидать территорию полуострова, боясь, что их могут призвать в ряды российской армии.

Это большая боль для крымских татар, для руководства Меджлиса. Но, к сожалению, другой возможности спасти своих сыновей или мужчин призывного возраста фактически нет, потому что РФ очень охотно призывает крымских татар на срочную службу или в ряды вооруженных сил Российской Федерации для того, чтобы говорить: «Видите, вы говорили, что крымские татары не поддерживают Россию, а они идут за Россию воевать». Это делается в пропагандистских целях с одной стороны, а с другой — чтобы отправить на войну тех, кого им не жалко.

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