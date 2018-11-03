03 ноября 2018, суббота

Талибан примет участие в конференции по Афганистану в РФ

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Талибы впервые примут участие в мероприятии

Талибы впервые примут участие в мероприятии

В РФ в международной встрече по Афганистану впервые будет участвовать делегация представителей исламского радикального движения Талибан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай принял решение направить на заседание делегацию Высшего совета мира.

Отмечается, что в мероприятии, помимо официального Кабула, впервые примет участие делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе. 

Второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября.

РФ отослала приглашения Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.

Изначально конференцию планировали провести в начале сентября, однако Афганистан отказался посылать официальную делегацию на мероприятие.

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