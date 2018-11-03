Талибан примет участие в конференции по Афганистану в РФ

В РФ в международной встрече по Афганистану впервые будет участвовать делегация представителей исламского радикального движения Талибан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай принял решение направить на заседание делегацию Высшего совета мира.
Отмечается, что в мероприятии, помимо официального Кабула, впервые примет участие делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе.
Второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября.
РФ отослала приглашения Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.
Изначально конференцию планировали провести в начале сентября, однако Афганистан отказался посылать официальную делегацию на мероприятие.
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