Командование войск РФ не устраивает тактика Путина, который лично командует генералами — CNN 22 сентября, 15:42 Путин сам дает указания генералам, которые находятся на поле боя (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Командование российской армии не устраивает тактика российского диктатора Владимира Путина, который лично отдает приказы генералам РФ, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными западной разведки.

По словам двух собеседников, Путин сам дает указания генералам, которые находятся на поле боя.

«Это весьма необычная тактика управления в современной армии, которая, по словам этих источников, намекает на неэффективную командную структуру, которая мешала войне России с самого начала», — пишет CNN.

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По данным перехватов разведок, российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на решения Кремля, сообщил CNN один из источников.

Также источники отмечают, что есть серьезные разногласия между военачальниками, которые не могут договориться, на чем сосредоточить усилия для укрепления обороны.

Приказ Путина о мобилизации важен, поскольку он является прямым признанием того, что московская «специальная военная операция» не сработала и нуждается в корректировке, считают аналитики.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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