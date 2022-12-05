Блинкен о тактике Путина в Украине: Это настоящее варварство 5 декабря, 10:02 Владимир Путин (Фото:Pool/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал варварской тактику кремлевского диктатора Владимира Путина ведения войны против Украины.

В интервью каналу CNN, которое публикует пресс-служба Госдепа, Блинкен сказал, что Путин принял тактику выжженной земли, потому что его армия не смогла достичь своих предыдущих целей.

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«Путин попытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее в кабалу России — это не удалось. Затем он занялся захватом земель на востоке и юге Украины — это не удалось, потому что украинские военные дали отпор и вернули себе большую часть территории, которую захватил Путин», — подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что Путин «пытается использовать зиму в своих целях», нанося масштабные ракетные удары по украинской инфраструктуре, чтобы подорвать моральный дух жителей Украины.

«Это настоящее варварство», — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен заявлял, что стратегия российского диктатора Владимира Путина заморозить и истощить украинцев не сработала и уже не сработает.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс отмечала, что Путин был удивлен провалом своих вооруженных сил в Украине. В связи с этим он может изменить свои краткосрочные военные цели.

