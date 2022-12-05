Тактическая авиация РФ значительно сократила количество вылетов: британская разведка назвала причины 5 декабря, 11:01 Количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

По данным британской разведки, в последние месяцы число боевых вылетов российской тактической авиации против Украины значительно сократилось.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что сейчас российские самолеты совершают десятки вылетов в день, тогда как в марте их было 300 в день.

Разведка отмечает, что Россия потеряла в ходе войны против Украины более 60 самолетов, включая, еще один истребитель-бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25 на прошлой неделе.

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Сокращение вылетов авиации РФ связано с высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничений летного времени российских самолетов и ухудшения погоды, добавили в ведомстве.

Поскольку российская тактика наземных атак преимущественно зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут сохранять низкий уровень наземных атак в условиях плохой зимней погоды, считают в британской разведке.

По данным украинского Генштаба, начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 91 150 своих военных. Среди потерь РФ в авиации — 281 самолет и 263 вертолета.

