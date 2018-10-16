"Такой радости не доставим": Лавров допустил уход России из Совета Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может сама покинуть Совет Европы, не дожидаясь исключения из правозащитной организации.

"Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами", - сказал он в интервью телеканалу Euronews, передает Газета.ru.

По словам главы российской дипломатии, Совет Европы находится "в глубоком кризисе" не в силу того, что Россия заморозила взносы, а в силу того, что она была лишена права голоса в 2014 году.

Лавров добавил, что Россия выплатит все долги в бюджет Совета Европы при условии, что права российской делегации будут полностью восстановлены.

Напомним, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил России исключением из правозащитной организации в случае отказа платить членский взнос в бюджет за 2019 год.

Парламентская Ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

Летом 2017 года Россия прекратила уплату взносов в бюджет ПАСЕ и предупредила, что восстановит их только в случае, если получит гарантии полного снятия политических санкций с делегации РФ в ассамблее.

РФ является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, ее вклад составляет около 30 млн евро.