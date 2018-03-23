"Такие разговоры неприемлемы": Россия отреагировала на позицию ЕС по делу об отравлении Скрипаля

Посол РФ в Германии назвал позицию ЕС по делу Скрипаля "клеветой"

Посол России в Германии Сергей Нечаев жестко отреагировал на поддержку Великобритании со стороны стран ЕС в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом Нечаев заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, сообщает DW.

"Такие разговоры неприемлемы", - сказал российский посол.

По его словам, Россия готова сотрудничать с международным сообществом в ходе расследования этого покушения.

"Но мы против ультиматумов и бездоказательной клеветы, выражающейся в несоразмерных высказываниях и параллелях", - добавил он.

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС выразили "неограниченную солидарность"с Великобританией. Они считают "крайне вероятным, что Россия ответственна" за покушение на Скрипаля, поскольку "другого убедительного объяснения нет".

В качестве символического жеста поддержки британских властей президенты и главы правительств стран Евросоюза также решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС готов в случае необходимости принять дополнительные меры.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.