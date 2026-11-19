Премьер-министр Японии Санаэ Такаити после прибытия в Шэньчжэнь, 18 ноября 2026 года (Фото: cnsphoto via REUTERS)

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела первый с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину двусторонний диалог с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщает Yomiuri Shimbun.

Встреча состоялась во время приветственного ужина и продлилась около 30 минут. Правительство Японии сообщило, что Такаити подняла вопрос о задержании Россией журналиста газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи и призвала к его освобождению. Юки Имаи был задержан на Сахалине в октябре, ФСБ РФ обвинила его в «шпионаже».

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Стороны также, вероятно, обсудили передачу дочерней компании Japan Tobacco Inc. (JT) под контроль российской компании, пишет Yomiuri Shimbun.

По итогам первого за почти пять лет диалога между лидерами Японии и РФ стороны договорились продолжить общение на различных уровнях в будущем.

30 октября Япония и Россия провели первую с 2022 года встречу министров иностранных дел.

Ранее The Guardian писала, что Китай холодно встретил Такаити, которая впервые посетила страну с момента вступления в должность чуть более года назад. На фоне военных оркестров и десятков молодых людей с флажками и цветами, встречавших других лидеров, прием Такаити ограничился красной дорожкой и присутствием китайского чиновника относительно невысокого ранга. В аэропорту премьер-министра Японии встречала Чжан Циюэ, бывший посол Китая в Греции. Многие связывают такой холодный прием со стороны Китая со спором вокруг Тайваня, пишет The Guardian.

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Путин уже провел двусторонние встречи с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, на которых они, вероятно, обсудили войну в Украине.

На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и РФ, они намерены обсудить нераспространение ядерного оружия.