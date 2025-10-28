В Белом доме заявили, что премьер Японии номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп и Санаэ Такаичи во время церемонии подписания документа о реализации торгового соглашения между США и Японией в Токио, 28 октября 2025 года (Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Новоназначенный премьер-министр Японии Санаэ Такаичи номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Reuters.

Такаичи встретилась с Трампом утром 28 октября в Токио, где они обсудили экономические вопросы и вопросы безопасности.

«За такой короткий промежуток времени мир начал наслаждаться большим миром. Я была очень впечатлена и вдохновлена вами, господин президент», — сказала журналистам премьер Японии.

Reuters пишет, что Такаичи, как ожидается, предложит Трампу пакет американских инвестиций в рамках сделки на сумму 550 миллиардов долларов, заключенной в этом году.

Это соглашение включает развитие судостроения и увеличение закупок американской сои, природного газа и пикапов, сообщили источники агентства.

Эти жесты могут смягчить любые требования Трампа к Японии по увеличению расходов на защиту островов от все более агрессивного Китая. Такаичи на прошлой неделе пообещала ускорить планы по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП.

Нобелевскую премию мира 2025 получила оппозиционный политик и правозащитница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая десятилетиями продвигает демократические инструменты борьбы с режимом Николаса Мадуро.

Помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы, а не Дональду Трампу.

После этого Мачадо объявила, что посвящает свою ногороду Трампу и «страждущему народу Венесуэлы».

Президент США рассказал, что венесуэльский политик позвонила ему после объявления результатов премии и сказала, что принимает награду "в его честь".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня.