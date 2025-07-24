«Конфликт может расширяться». Таиланд и Камбоджа обменялись ударами на спорном участке границы

24 июля, 10:02
Посольство Камбоджи в Таиланде, Бангкок, 24 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa)

В четверг, 24 июля, между силами Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения на спорном участке границы. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, Таиланд развернул истребители F-16 против военных объектов Камбоджи вдоль спорной границы, что привело к резкой эскалации напряженности, которая «грозит перерасти в более широкий конфликт».

Атака произошла на следующий день после того, как тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу. Этот инцидент привел к ухудшению отношений между двумя соседними странами «до самого низкого уровня за последние годы», пишет CNN.

В Таиланде заявили об уничтожении двух военных штабов Камбоджи. Там сказали, что авиаудары были направлены «только на военные объекты».

Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что Таиланд нанес авиаудары по ее территории, пообещав «решительный ответ».

«Истребитель F-16 сбросил две бомбы на дорогу, ведущую к пагоде Ват Кау Сикха Кири Сварак. Все эти районы находятся в пределах камбоджийской территории», — говорится в заявлении.

В Камбодже также заявили о «жестокой, варварской, насильственной военной агрессии Таиланда». Там отметили, что действия Таиланда нарушают международное право и «представляют чрезвычайную опасность не только для регионального мира и стабильности, но и для основ международного порядка, основанного на правилах».

В то же время посольство Таиланда призвало своих граждан покинуть страну «как можно скорее», поскольку пограничные столкновения усиливаются. Посольство предупредило, что конфликт, «вероятно, будет длительным и может расширяться дальше».

Перед тем, как Таиланд применил истребители F-16 против военных объектов Камбоджи, утром вдоль границы начались вооруженные столкновения.

Таиландские военные заявили, что камбоджийские солдаты обстреляли их военную базу возле древнего храма Та Муен Тхом, который находится на спорной территории на юге таиландской провинции Сурин и на северо-западе Камбоджи.

Таиланд также обвинил камбоджийские войска в обстреле из тяжелого вооружения гражданского района в провинции Сурин, в результате чего были ранены три человека.

В ответ представитель Минобороны Камбоджи сказал, что войска действовали в рамках самообороны после «неспровоцированного вторжения тайских солдат».

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Тайланд Камбоджа F-16 Авиаудар

