Таджикистан и Узбекистан договорились восстановить авиасообщение

Президент Узбекистана Шафкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились о восстановлении между двумя странами полноценного авиасообщения и отмене визового режим.

Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства было принято на таджикско-узбекских переговорах на высшем уровне в Душанбе, передает Fergana News.

В частности, было решено ввести безвизовый режим для взаимных поездок граждан двух государств до 30 дней.

Стороны также договорились о возобновлении функционирования пунктов пропуска через таджикско-узбекскую госграницу, а также о необходимости проработать вопросы восстановления существующих и разработки новых транзитных автомобильных, железнодорожных, авиационных маршрутов.

Напомним, что в 2017 году Казахстан, Узбекистан и Туркменистан подписали договор о точке стыка государственных границ трех государств.