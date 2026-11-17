Экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью Radio NV — о табу на ликвидацию глав государств и реальных покушениях на украинское руководство.

— Российское пропагандистское издание Московский комсомолец 14 ноября опубликовало обширную статью. В ней говорится о том, что якобы было «снято табу на ликвидацию Зеленского». Речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском. Статью эту писала так называемая журналистка отдела силовых структур этого издания. Автор около 20 лет работает в этом отделе и якобы знает все о том, что происходит у российских силовиков. оценили?

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— Это откровенная ложь, не подтвержденная независимыми источниками. Она вышла на одном телеграмм-канале и помчалась по просторам русской пропаганды.

И я только не понимаю, зачем часть наших украинских изданий ее поддерживала. Это как раз то, на что рассчитывали россияне.