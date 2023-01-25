Из-за существенных технических недостатков. Россияне отказались от использования новых танков Т-14 Армата в войне против Украины — британская разведка 25 января, 10:02 Российский основной боевой танк на гусеничной платформе Армата (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Россия работает над подготовкой небольшого количества основных боевых танков Т-14 Армата к первому оперативному развертыванию в Украине. Однако вряд ли они окажутся боеспособными, ведь последние три года российские официальные лица публично описывали проблемы с военным вооружением.

Об этом говорится в ведомстве в Twitter.

По данным британской разведки, последние месяцы дислоцированные российские войска неохотно принимали первые выделенные танки Т-14, поскольку машины находились в очень плохом состоянии.

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«Неясно, какие именно аспекты техники вызвали такую реакцию, но последние три года российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем Т-14 и тепловизионными системами», — говорится в сообщении.

Еще в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу охарактеризовал запланированный на 2022 год серийный выпуск только как опытно-промышленную партию.

«Поэтому маловероятно, что любые развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной», — отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Ранее разведка называла дополнительным вызовом для России отладку своей логистической цепи для Т-14, поскольку она больше и тяжелее других российских танков.

В апреле 2022 года ГУР сообщало, что на российском Уралвагонзаводе останавливается производство новой техники, в том числе танков Т-90 и Т-14 (Армата).