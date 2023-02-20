Годовщина полномасштабного вторжения РФ. МИД готовит «сюрприз», связанный с визитом высоких иностранных гостей 20 февраля, 10:57 В МИД заявили о визите важных иностранных гостей перед 24 февраля (Фото:NV)

Накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ Министерство иностранных дел Украины готовит «сюрприз», связанный с визитом высоких иностранных гостей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

«Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, удастся. Важно, чтобы накануне годовщины начала большой войны мы ощутили и увидели не только поддержку на словах и солидарность, но и еще больше помощи, а также присутствие наших главных партнеров в Киеве», — сказал Мельник, комментируя информацию о перекрытии движения в центре Киева с утра 20 февраля.

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По его словам, пока стоит сохранять интригу и не забегать вперед.

В понедельник, 20 февраля, начинается двухдневный визит президента США Джо Байдена в Польшу: его путешествие в Европу посвящено годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

На фоне предположений о том, что лидер США может посетить также Украину, в Белом доме уточнили: 20−22 февраля Джо Байден посетит только Польшу, других остановок в Европе американский президент делать не планирует.

По информации Politico, помощники президента США рассматривали возможность, что Байден тайно пересечет границу с Украиной, однако из-за рисков безопасности такая поездка была изначально «почти исключена».

