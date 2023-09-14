Может грозить до 25 лет тюрьмы. Сына президента США обвиняют в нарушении правил покупки оружия 14 сентября, 23:26 Хантер Байден (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения в нарушении правил покупки огнестрельного оружия.

Прокуроры штата Делавер утверждают, что Хантер Байден пять лет назад при покупке пистолета скрыл, что употреблял запрещенные наркотики, сообщает Reuters.

Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

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Так, 53-летнему сыну президента США предъявлены обвинения по трем пунктам: приобретение револьвера Colt Cobra по подложным документам, а также сокрытие информации о подложных документах и пристрастиях к наркотикам при оформлении лицензии на оружие.

Хантеру Байдену может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы, уточняет Bloomberg.

Адвокаты Байдена-младшего обвинения пока не комментировали. Ранее в юристы говорили, что обвинения выдвинуты несправедливо, поскольку они не соответствуют правоприменительной практике.