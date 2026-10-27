Сын президента США Дональд Трамп-младший во время поездки на охоту в Монголию этим летом провел два дня в компании Умара Кремлева — бизнесмена с криминальным прошлым, имеющего тесные связи со службой личной охраны российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в расследовании газеты Financial Times (FT).

Издание подчеркивает, что эта встреча, состоявшаяся в августе, подчеркивает примечательные отношения между сыном президента США и бизнесменом, связанным с Кремлем.

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Подробности пребывания Трампа-младшего и Кремлева в Монголии подтвердили гиды и местные чиновники. Кроме того, издание изучило данные отслеживания авиарейсов, публикации в соцсетях и общедоступные документы.

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По словам одного из гидов, во время поездки сын президента США убил алтайского архара — этот вид находится под угрозой исчезновения. С 2019 года Трамп-младший застрелил как минимум еще двух архаров во время охотничьих поездок в Монголию.

Один из собеседников издания также отметил, что Трамп-младший отчетливо дал понять, что с Кремлевым его связывают дружеские, а не деловые отношения. Источник также рассказал, что их познакомил общий знакомый из охотничьей сферы.

Встреча в Монголии состоялась после того, как в мае Умар Кремлев посетил свадебные торжества Трампа-младшего на частном острове в Карибском море и оплатил часть расходов, отмечает FT.

В конце августа Трамп-младший прилетел в Улан-Батор, столицу Монголии, и преодолел несколько сотен километров до лагеря в аймаке (провинции) Увс, пишет FT. Там он остановился в компании небольшой группы охотничьих гидов, водителей и поваров.

В связи с тем, что Трамп-младший является членом семьи президента, его сопровождала охрана из Секретной службы США. Судя по федеральным документам, посольство США в Улан-Баторе оплатило проживание сотрудников Секретной службы в отеле с 23 августа по 6 сентября. Речь идет о сумме в размере $18 715.

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27 августа Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию (IBA), покинул пресс-конференцию IBA в Казахстане и отправился в Улан-Батор ночным чартерным рейсом. После этого он отправился в лагерь Трампа-младшего.

Как говорится в публикации, Кремлева сопровождал Артур Мартиросов, российский бизнесмен и партнер венчурного фонда Восход, находящегося под санкциями США.

Один из местных жителей, участвовавший в поездке, рассказал FT, что Кремлев и Трамп-младший во время пребывания в лагере избегали общих фотографий. При этом Кремлев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его группа готовится к охоте на рассвете.

Фото: Скриншот видео / Умар Кремлев / Telegram

На кадрах нет Трампа-младшего, однако в кадр попали двое организаторов его поездки.

Проведя два дня в лагере с сыном президента США, Кремлев вернулся в Улан-Батор, а затем отправился на боксерский поединок IBA в Якутск. В свою очередь, Трамп-младший оставался в Монголии еще неделю — он отправился из аймака Увс в аймак Баян-Улгий, чтобы поохотиться на сибирского горного козла, выяснила FT.

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В поездке также участвовал Кевин Смолл — давний спонсор Республиканской партии, который, как пишет газета, уже участвовал в охоте с Трампом-младшим.

После охоты Трамп-младший отправился в Улан-Батор, где сменил камуфляж на деловой костюм и провел серию встреч. Одной из них стал ужин с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Представитель правительства опубликовал в Facebook снимки, указав, что стороны обсудили отношения США и Монголии, а также потенциальные возможности для бизнеса. Впрочем, этот пост был вскоре удален. Представитель Трампа-младшего заявил, что встреча носила неофициальный характер и участники преимущественно обсуждали отдых на природе.

Издание также отмечает, что первая известная встреча Кремлева и Трампа-младшего состоялась в прошлом году в Стамбуле на мероприятии IBA. Находясь на сцене вместе с легендарным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо, Трамп-младший назвал Кремлева «не только лидером, но и другом».

48-летний Дональд Трамп — младший обменялся клятвами с 39-летней Беттиной Андерсон на закрытой церемонии, состоявшейся 24 мая на частном острове на Багамах — через два дня после того, как пара официально зарегистрировала брак в Палм-Бич, штат Флорида.

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На их свадьбе присутствовало около 40 гостей, включая пятерых детей Дональда, а также его братьев и сестер.

Издание ProPublica сообщало, что Умар Кремлев оплатил свадебные расходы на сотни тысяч долларов. В частности, он заплатил за аренду частного острова, а также покрыл другие крупные расходы, такие как фейерверки. Платежи поступали от структуры в Дубае, связанной с IBA.

18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его сын вернул Кремлеву деньги за вечеринку.