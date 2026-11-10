Сьюзи Вайлз из вежливости соглашалась что-то сделать или помочь организовать встречу, а Ермак воспринимал такие ответы как конкретные обязательства и достижения (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Бывшая глава аппарата президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс поддерживала неформальный канал связи с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Это взаимодействие было проблемным, поскольку Ермак не понимал особенностей американской манеры общения, и конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома стал следствием того, что Ермак неверно оценил настроения в Белом доме.

Об этом говорится в статье The Kyiv Independent.

По данным издания, этот канал связи заработал после инаугурации Трампа в январе 2025 года. Тогда президент Владимир Зеленский поручил Ермаку наладить контакты с высокопоставленными должностными лицами США.

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По словам двух украинских чиновников, в последующие месяцы Ермак и Вайлз часто общались. Это продолжалось до ноября 2025 года, когда Ермак подал в отставку после обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины в его доме.

Украинские чиновники рассказали The Kyiv Independent, что этот неформальный канал связи принёс больше вреда, чем пользы. Это также подтвердил представитель американского правительства.

По словам одного из украинских высокопоставленных чиновников, Ермак часто неправильно понимал Вайлз и особенности американского стиля общения. Иногда она из вежливости соглашалась что-то сделать или помочь организовать встречу, пояснил собеседник издания.

В то же время Ермак воспринимал такие ответы как конкретные обязательства и достижения, а затем докладывал о них Зеленскому как о собственных успехах.

Сьюзи могла ответить: «Я посмотрю, что могу сделать». После этого Ермак шёл к президенту и представлял это как свою победу, рассказал украинский чиновник.

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Источник, близкий к администрации Трампа, сообщил The Kyiv Independent, что громкий конфликт в Овальном кабинете в значительной степени стал следствием того, что Ермак неверно оценил настроения в Белом доме.

По словам собеседника, Ермак не понимал, насколько негативно к нему относятся американцы. В частности, бывший специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог пытался убедить Зеленского не идти на обреченную на провал встречу в Овальном кабинете, однако Ермак, обладавший чрезмерным влиянием, отверг его совет.

Источник, близкий к американской администрации, также утверждает, что в середине и в конце 2025 года, когда вокруг Ермака начали появляться обвинения в коррупции, он намеренно подрывал позиции Келлога — одного из самых проукраинских представителей администрации Трампа. По словам собеседника, Ермак хотел вместо этого наладить более тесные отношения с преемником Келлога Стивом Виткоффом.

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В какой-то момент он просто перестал отвечать Келлогу, хотя тот ещё занимал официальную должность. Он намеренно подрывал его позиции, чтобы сблизиться с Виткоффом, сообщил источник.

По его словам, Ермак, похоже, искренне верил, что обладает настолько сильной харизмой и убедительностью, что способен договориться с кем угодно. Но это было не так.

Вайлз ушла с поста главы аппарата Трампа на прошлой неделе после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, по итогам которых республиканцы утратили контроль над обеими палатами.

По словам источника, близкого к администрации Трампа, ранее Ермак также поддерживал активные контакты с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Ермак воспринимал это как дружбу, хотя Салливан так не считал, отметил собеседник издания.

Источник утверждает, что Салливан даже предупреждал одного из ключевых представителей новой администрации Трампа о влиятельном заместителе Зеленского.

Другой высокопоставленный чиновник Украины заявил, что, как и в случае с Салливаном, Ермак и Уайлз не были друзьями, а неформальный канал связи был скорее проблематичным, чем действительно полезным.