Авиация ВСУ нанесла пять ударов по позициям оккупантов — Генштаб
Украинские военные (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 17 февраля, на 359-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- За сутки россияне нанесли 6 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области. Повреждены 3 частных и один многоэтажный дома. Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины.
- Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Несет значительные потери в живой силе.
- Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.
- Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 1 — по позиции зенитно-ракетного комплекса.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 141260 своих военных, а за минувшие сутки ликвидировали около 800 российских оккупантов.