Авиация ВСУ нанесла пять ударов по позициям оккупантов — Генштаб 17 февраля, 19:52 Украинские военные (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 17 февраля, на 359-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

За сутки россияне нанесли 6 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области. Повреждены 3 частных и один многоэтажный дома. Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Несет значительные потери в живой силе.

Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 1 — по позиции зенитно-ракетного комплекса.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 141260 своих военных, а за минувшие сутки ликвидировали около 800 российских оккупантов.