Свириденко встретилась с Бессентом в США: обсудили энергетику Украины, инвестиции и санкции против России

Свириденко встретилась с Бессентом 15 апреля в США (Фото: Yulia Svyrydenko/X)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом 15 апреля в Вашингтоне.

На своей странице в X Свириденко сообщила, что обсудила с Бессентом финансовую и энергетическую ситуацию в Украине, а также влияние событий на Ближнем Востоке на мировые рынки.

Реклама

«В продолжение мартовского заседания Совета директоров Американско-украинского фонда инвестиций в восстановление, которое состоялось в Киеве, мы отметили важность утверждения очередного раунда инвестиционных проектов», — отметила она.

Премьер-министр заявила о договоренности расширить операционные возможности Фонда и создать фонд совместного инвестирования.

Свириденко также обсудила с главой Минфина США расширение механизмов страхования военных рисков для потенциальных инвесторов в Украину.

Кроме того, во время встречи министры сосредоточились на необходимости усиления санкций против России с целью предотвращения наращивания ее военного потенциала.

«Позиция Украины остается неизменной: санкции против российских компаний необходимо усилить, в частности путем ограничения поставок компонентов для оружия и сокращения доходов России от нефти и газа. Мы уже видим результаты», — подчеркнула премьер-министр.

15 апреля Свириденко объявила, что начала рабочую поездку в Вашингтон с правительственной командой.

В тот же день Бессент заявил, что США не будут продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти.

12 марта власти США выдали ограниченную лицензию, которая позволяла странам закупать часть российской нефти и нефтепродуктов, которые уже находятся в море.

Глава Минфина США заявлял, что это решение «не принесет Москве значительной финансовой выгоды» и позволит «расширить глобальную доступность уже имеющихся поставок». Срок действия ограниченной лицензии истек 11 апреля.