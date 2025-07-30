В офисе Тихановской предложили США провести круглый стол с режимом Лукашенко

Об этом сообщило белорусское издание Наша Нива со ссылкой на дипломатического советника лидера белорусских демократических сил Дениса Кучинского.

По словам Кучинского, идею круглого стола он озвучил 16 июля во время переговоров в Вашингтоне с заместителем советника президента США Энди Бейкером.

Белорусский представитель добавил, что готовность к диалогу с представителями белорусского режима для прекращения репрессий, освобождения политических заключенных и проведения свободных выборов последовательно декларируется демократическими силами с 2020 года.

«Наша цель также заключается в том, чтобы Беларусь не была соагрессором в войне против Украины и сохранила свой суверенитет», — сказал он.

Кучинский заявил, что офис Тихановской настаивает на выполнении минимальных условий для начала круглого стола. Также Кучинский считает, что «в среднесрочной перспективе» вполне реально провести такой круглый стол. Он уверен, что Лукашенко может быть заинтересован в переговорах, даже не чувствуя очевидной угрозы со стороны демократических сил.

7 июля Тихановская обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом сохранять жесткую позицию в отношении режима Александра Лукашенко.

Обращаясь к Трампу, она подчеркнула, что успех демократических изменений в Беларуси может стать примером эффективной внешней политики США. По ее словам, США и их союзники должны использовать свое влияние для освобождения остальных политзаключенных и способствовать системным изменениям в белорусском правительстве.

4 июля Александр Лукашенко предложил президенту США Дональду Трампу восстановить отношения между странами.

21 июня Лукашенко и спецпосланник Трампа по Украине Кит Кэллог встретились во Дворце независимости в Минске. Кэллог стал самым высоким представителем США, посетившим Беларусь за последние пять лет.

В тот же день в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых — одна из центральных фигур событий 2020 года, блогер Сергей Тихановский. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.

Источники NV сообщали, что во время встречи Келлог и Лукашенко, кроме освобождения пленных, обсуждали ослабление отдельных санкций.