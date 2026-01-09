После захвата Мадуро. Временные власти Венесуэлы начали освобождать политзаключенных

Временное правительство Венесуэлы начало освобождатьполитических заключенных — через несколько дней после того, как спецназ США захватил и вывез из страны диктатора Николаса Мадуро.

Президент правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро подтвердил освобождение восьми политических заключенных в своем аккаунте в соцсети X.

В то же время лидер венесуэльской оппозиции Хуан Пабло Гуанипа пока не вошел в список освобожденных, но Ромеро заявил, что, вполне вероятно, он скоро там появится.

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Как сообщает телеканал CNN, среди первых освобожденных — Энрике Маркес, бывший кандидат в президенты, и Бьяджо Пильери, бизнесмен и бывший венесуэльский законодатель, которых удерживали в исправительном учреждении в Каракасе, известном как тюрьма Эль-Эликоиде.

«Их вывезли на машинах и высадили далеко от Эль-Эликоиде», — сообщили журналисты.

Со своей стороны, МИД Испании подтвердил освобождение пяти своих граждан.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что освобождение политических заключенных, чего США давно требовали, было «очень важным и умным жестом» со стороны Венесуэлы.

Как добавил глава Белого дома, временные власти Венесуэлы освободили заключенных в знак «стремления к миру» — и в результате он отменил «ранее ожидаемую вторую волну атак США» на страну.

Согласно источнику CNN, знакомому с брифингом администрации США для ключевых законодателей на этой неделе, после рейда cпецназа по захвату Мадуро американские чиновники работают над созданием «послушного временного правительства» в Венесуэле и требуют, среди прочего, освобождения политических заключенных.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

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Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.