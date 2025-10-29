Тимоти Снайдер назвал главные маркеры победы Украины в войне

Тимоти Снайдер из Университета Торонто назвал главные маркеры, по которым можно будет определить, что Украина победила в войне.

«Для меня ключевое слово в этом вопросе — суверенитет. Это не единственное, но необходимое условие победы. И это не просто формальное существование государства, а способность самостоятельно определять внутреннюю политику, писать собственную конституцию, реализовывать внешнюю политику. Эти маркеры следует иметь в виду, когда политики и аналитики за пределами Украины рассуждают о победе. Потому что украинцы не назовут суверенитетом ситуацию, в которой они будут лишены возможности это определять», — сказал Снайдер во время дискуссии на нынешней конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, которая была опубликована в журнале NV № 7 за октябрь 2025 года.

Реклама

По данным опроса Деминициатив совместно с Центром Разумкова, 73% украинцев продолжают верить в победу Украины в войне против России.

Не верят в победу 17% опрошенных.

По данным опроса, значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов. За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив четыре процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

Читайте также: Наша победа будет долгой

Согласно опросу, для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет: