Тимоти Снайдер назвал главные маркеры победы Украины в войне

29 октября, 19:15
Тимоти Снайдер считает, что победой для Украины является сохранение способности самостоятельно определять политику (Фото: Александр Медведев/NV)

Тимоти Снайдер из Университета Торонто назвал главные маркеры, по которым можно будет определить, что Украина победила в войне.

«Для меня ключевое слово в этом вопросе — суверенитет. Это не единственное, но необходимое условие победы. И это не просто формальное существование государства, а способность самостоятельно определять внутреннюю политику, писать собственную конституцию, реализовывать внешнюю политику. Эти маркеры следует иметь в виду, когда политики и аналитики за пределами Украины рассуждают о победе. Потому что украинцы не назовут суверенитетом ситуацию, в которой они будут лишены возможности это определять», — сказал Снайдер во время дискуссии на нынешней конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, которая была опубликована в журнале NV № 7 за октябрь 2025 года.

По данным опроса Деминициатив совместно с Центром Разумкова, 73% украинцев продолжают верить в победу Украины в войне против России.

Не верят в победу 17% опрошенных.

По данным опроса, значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов. За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив четыре процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

Согласно опросу, для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет:

  • возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%);
  • сохранение украинской государственности (31%);
  • прекращение ракетных обстрелов Украины (30%);
  • освобождение украинских территорий в границах по состоянию на 1991 год (27%);
  • провал российского наступления и стабилизация фронта (12%);
  • конфискация и передача Украине арестованных российских активов и средств (12%);
  • оставление международных санкций против России (11%).
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Тимоти Снайдер победа Украины Война России против Украины окончание войны в Украине YES ежемесячный журнал №7 за 2025 год

