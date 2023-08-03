Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы на Сувалкском перешейке 3 августа, 12:55 Матеуш Моравецкий и Гитанас Науседа (Фото:Гитанас Науседа/Twitter)

В среду, 3 августа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувалкском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.



Как написал литовский лидер в Twitter, на встрече планируется обсудить ситуацию с безопасностью на границах.

Сувалкский перешеек — 100-километровый участок между Польшей и Литвой. Соединяет территорию балтийских стран с Польшей и другими странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.



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Науседа отметил, что присутствие боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси является «дополнительным фактором риска» для безопасности Литвы, Польши и союзников НАТО.

«Мы остаемся бдительными и готовыми к любому возможному сценарию», — отметил он.

Ранее Моравецкий анонсировал свою срочную встречу с Науседой, сообщает RMF 24.

«В четверг я проведу срочную встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувалкском перешейке. Сотрудничество между Польшей и Литвой имеет важное значение перед лицом угроз и провокаций», — сообщил он.

Моравецкий подчеркнул, что «Польша остается в состоянии постоянной угрозы провокаций и гибридных атак со стороны Беларуси и России».

В издании отметили, что Сувалкский перешеек является стратегически важным для восточного фланга НАТО.



Моравецкий отмечает, что Польша остается на постоянном контакте со своими союзниками по НАТО, в частности США и Великобританией, относительно ситуации с боевиками ЧВК Вагнера и другой «гибридной деятельности».

Сувалкский коридор и вагнеровцы: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.



23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.



Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».