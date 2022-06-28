Путин хочет казаться авантюристом. Военный эксперт — о вероятности нападения России на страны НАТО и привычке ее диктатора озираться 28 июня, 16:33 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин может пойти ва-банк и попытаться открыть второй фронт, чтобы показать своему обществу, что война идет не с Украиной, а со всем Западом, считает военный эксперт Валентин Бадрак (Фото:Reuters / Mikhail Metzel)

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, — о нынешнем вооружении украинской армии и армии агрессора, а также о вероятности военного противостояния России с Североатлантическим Альянсом

Не добившись за четыре месяца войны ощутимых успехов в Украине, российская армия усилила ракетно-бомбовые удары по материковой части страны, чем существенно увеличила количество жертв среди мирных украинцев. А военно-политическое руководство РФ перешло к более агрессивной риторике с не двузначными угрозами в адрес стран НАТО — Литвы, Эстонии и Великобритании.

Видео дня

О том, чем чревата эта ситуация, в интервью НВ рассказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

— Издание Politico назвало Сувалкский коридор самым опасным местом на земле. Как вы оцениваете вероятность того, что Россия для решения проблемы поставки товаров на территорию Калининградской области, пойдет на военные действия в районе Сувалкского коридора?

— Думаю, пока что Россия на это не решится. Путин очень осторожный по структуре своей психики. Он склонен озираться, смотреть по сторонам и поднимать порог авантюры, но не пересекать его. То есть он пытается всех убедить, что он большой авантюрист, но при этом будет осторожничать. Поэтому думаю, в ближайшее время это будет невозможно.

Вот если бы он захватил Украину, то тогда сразу же ринулся бы на Литву, на страны Центрально-Восточной Европы. Потому что для него важно, чтобы был момент, когда НАТО и коллективный Запад захвачены врасплох и находятся в состоянии шока.

Более того, в условиях современной войны, нынешней ситуации и тотальной неготовности Запада к противостоянию, президент США Джо Байден наращивает возможности и восстанавливает те разрушения, которые сделал его предшественник Дональд Трамп, во времена которого способность НАТО к оперативному реагированию и консенсусу, соответственно, дееспособность военно-политического блока, достигли самого низкого уровня реагирования со времен своего создания в 1949 году.

Плюс такие государства, как Франция и прежде всего Германия испытывают собственные проблемы с армией. Поэтому боюсь, что Германия в настоящий момент лишь условно не готова к ведению войны нынешнего масштаба, а Франция вообще избрала путь заигрывания с режимом Путина. В связи с этим нынешняя ситуация в Европе крайне сложная.

Именно этим пользуется Путин и его спецслужбы. Вот поэтому Украина и ее армия оказались самым мощным противодействием для захода Путина в Европу и попытки реинкарнации Советской империи по линии границ стран бывшего Варшавского договора.

Поэтому, повторяю, сейчас он не готов к вторжению в Литву. Но это дело времени. Если ситуация с решением украинской независимости будет пущена Западом на самотек (речь о способности Запада создать реально слаженно действующую антипутинскую коалицию и адекватно в сжатые сроки вооружать Украину), тогда путинская чума 100%-но распространится на зону стран бывшего Варшавского договора.

— В то же время Россия обостряет отношения с Эстонией. В этой связи, насколько вероятно вступление НАТО в военное противостояние с РФ? Каким вы видите дальнейшее ход событий?

— НАТО пытается этого максимально избежать. Но если попытки избежать столкновения с кремлевским режимом будут продолжаться, то, к сожалению, это будет самый худший результат, потому что НАТО все же столкнется с путинским режимом, и Альянс будет проигрывать. Дело в том, что на сегодняшний момент есть только три готовые к такой войне государства — США, Великобритания и Польша, которая долгое время готовилась к войне с РФ и частично к этому готова. Но насколько эти страны будут активно действовать против Путина, если он полезет на государство НАТО, пока что ответа нет. Это будет связано только с текущей ситуацией и с моментом, который будет избран Кремлем для атаки на Альянс.

Впрочем, несмотря на то, что Россия выдыхается, она действует авантюрно, не жалея личного состава и вооружений, а старых советских вооружений там очень много. И в случае падения Украины, Россия со старым советским оружием и своим напором может за неделю пройти до границ Франции и Германии.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние и вооружение российской армии после четырех месяцев широкомасштабной войны в Украине? Способна ли Россия открыть второй фронт?

— Состояние не очень хорошее, порой откровенно слабое. В первую очередь, эта война показала, что у России нет того высокоточного современного вооружения, которым она раньше гордилась и которое рекламировала. Уже известно, что все те танки Армата, истребители пятого поколения Су-57, «самый тяжелый в мире беспилотник» Охотник — фейки и ерунда, нет таких. Ракетная система Сармат, которую РФ в ближайшее время хочет поставить на вооружение, является слабой копией Сатаны (P-36М), созданной на КБ Южное в тогдашнем Днепропетровске.

Ну, вот хотя бы взять беспилотную авиацию. Это хороший показатель, потому что это современная тенденция и беспилотники играют глобальную роль в современной войне. Если взять российский разведывательный беспилотник Орлан, то он приблизительно на 20% состоит из западных комплектующих: японских, американских, немецких, швейцарских, голландских. И если бы Запад сейчас жестко контролировал санкционную политику, то Россия уже не могла бы вообще производить такое оружие.

БПЛА Форпост — это копия израильского беспилотника Searcher II. При этом сами российские военные признают, что этот беспилотник, который в РФ производится по израильской лицензии с 2012 года, не способен выполнить все задачи.

ВСУ уже сбили более 630 вражеских беспилотников, это говорит о том, что они вообще не защищены и никто в РФ за ними не переживает. Кстати, Россия вообще потеряла и школу военно-транспортной авиации. В августе прошлого года при испытаниях разбился Ил-112 В и никто даже не пытается его восстановить.

Поэтому в России ситуация с новым вооружениями плоха, но при этом у нее есть громаднейшие запасы старых вооружений. Например, ВСУ уничтожили почти 220 самолетов, а у российской армии самолетов 1.500, и она будет их использовать и использовать. Людского ресурса там вообще необъятный запас. Более того армия РФ уже начала использовать танки Т-62 [производимые в 1962—1975 гг.].

Что касается второго фронта, то это вопрос сложный. Ведь раньше все размышляли о стратегии Путина, как мыслящего, рационального человека. Но враг мыслит нерационально, он идет ва-банк, не имея ресурсов, как это было с полномасштабным вторжением в Украину. Поэтому с этой точки зрения, наверное, открытие второго фронта возможно. Потому что для Путина крайне важно показать своему обществу, что война идет не с Украиной, а со всем Западом, со всем миром. Тогда это мобилизует российское общество, и люди будут охотно умирать за бредовые идеи Путина, за мифические представления о роли России в мире и т. д. Но это только ускорит падение режима Путина и окончание всей его военной кампании.

— А как оцениваете состояние и вооружение украинской армии?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.