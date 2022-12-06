Командование войск РФ вновь не оправдало ожидания Кремля, возможна очередная замена — Резников 6 декабря, 20:37 Сергей Суровикин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что командование российской армии не оправдало ожидания Кремля и, вероятно, его заменят.

В эфире телемарафона Резников заявил, что РФ будет искать новые решения и вероятно сменит командование российских оккупантов, которые сейчас возглавляет Сергей Суровикин.

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«Я думаю они будут искать свою очередную тактику. Я думаю у них будет очередная замена их командования, которое снова не оправдало ожидания Кремля», — сказал он.

Резников добавил, что Украина точно «переживет и победит» российскую армию, а все завершится полным поражением оккупантов.

Ранее разведка США сообщала, что российский диктатор Владимир Путин был удивлен провалом своих вооруженных сил в Украине. В связи с этим он может изменить свои краткосрочные военные цели.

Бегство оккупантов из Херсона вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны. Путин решил возложить всю ответственность за провал в Украине на министра обороны Сергея Шойгу и Сергея Суровикина.

В частности, пресс-секретарь главы кремлевский режим Дмитрий Песков отказался комментировать потерю города и «эвакуацию» российских войск на левый берег Днепра, призвав обращаться с этим вопросом в минобороны.