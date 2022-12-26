Суровикин уменьшил шансы ВСУ на контрнаступление зимой, но прорыв возможен — Financial Times

26 декабря, 14:44
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В октябре Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим российскими оккупационными войсками в Украине (Фото:Russian Defence Ministry / Handout via REUTERS)

В октябре Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим российскими оккупационными войсками в Украине (Фото:Russian Defence Ministry / Handout via REUTERS)

Решения командующего российскими оккупационными войсками в Украине генерала Сергея Суровикина снизили вероятность успешного контрнаступления ВСУ зимой, однако прорыв возможен, говорится в статье Financial Times.

FT отмечает, что Суровикин усилил фронт новобранцами численностью около 300 тысяч солдат, а также организовал «успешное отступление» из Херсона, где, как пишет издание, российские войска были под угрозой окружения.

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«Эти более крепкие оборонительные позиции уменьшают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое разрезает сухопутный мост, пролегающий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя западные военные аналитики все еще считают прорыв возможным», — говорится в статье.

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Журналисты FT, ссылаясь на западного советника по обороне, отмечают, что боевой дух и решимость украинских защитников все еще несравненно выше, чем у россиян.

В то же время украинские военные также сталкиваются со своими проблемами, среди которых «высокие потери и недостаточная обученность», а некоторые подразделения «страдают сильной усталостью, им нужно больше оружия и боеприпасов».

FT также приводит слова бывшего бригадного генерала британской армии Бена Барри, что российские танки, беспилотники и множество людей «ничего не стоят, если разведка, руководство — неадекватны».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская армия Зима Контрнаступление Война России против Украины деоккупация Сергей Суровикин Новый год 2023

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