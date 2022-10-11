Новый командующий армией РФ в Украине. Британская разведка объяснила, почему генерал Суровикин вряд ли достигнет поставленных целей 11 октября, 10:00 Сергей Суровикин (Фото:Кадр видео пропагандистские СМИ РФ)

По данным британской разведки, назначение генерала Сергея Суровикина командующим войсками РФ в Украине отражает стремление российского сообщества нацбезопасности улучшить проведение военных операций.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что Суровикин был назначен главным командующим Объединенной группировкой войск, осуществляющей военные действия в Украине, 8 октября.

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Ранее Суровикин командовал Воздушно-космическими силами России, а совсем недавно — Южной группировкой войск в Украине.

Разведка отмечает, что в течение большей части войны против Украины у РФ не было единого полевого командира над своими войсками. Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал этот пост в период с апреля по август 2022 года, но неясно, смог ли он эффективно контролировать часто разрозненные и конкурирующие группировки войск РФ.

«Назначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности по улучшению проведения операции. Однако ему, вероятно, придется конкурировать со все более фракционным российским Минобороны, у которого мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним в Украине», — говорится в сообщении.

