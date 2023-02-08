Сунак заявил, что вопрос о поставках истребителей Украине пока не обсуждается 8 февраля, 20:11 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что вопрос о передаче истребителей Украине пока не обсуждается.

На пресс-конференции в среду, 8 февраля, его спросили, обсуждается ли сейчас вопрос об отправке военных самолетов Украине. В ответ Сунак сказал, что Великобритания «была предельно ясной, когда речь шла об оказании военной помощи Украине, и ничего не обсуждалось».

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«Когда речь заходит об истребительной авиации, они, конечно, являются частью разговора… поэтому сегодня мы объявили, что будем обучать украинские ВВС на платформах стандарта НАТО», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украине нужно много техники, и эти потребности зависят от ситуации на поле боя.

8 февраля Сунак заявил, что Великобритания рассматривает возможность отправки британских истребителей в Украину.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Президент выступил в британском парламенте, и призвал Лондон передать Украине боевые самолеты. Он также встретился с королем Великобритании Чарльзом III и премьер-министром Риши Сунаком.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.