«Жизненно важная роль». Сунак будет призывать Индию повлиять на РФ в вопросе войны против Украины 8 сентября, 09:51 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Susannah Ireland)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет убеждать премьера Индии Нарендру Моди, что Индия должна призвать РФ к ответственности за вторжение в Украину и использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить войну.

Об этом сообщает Financial Times.

Сунак, первый в истории премьер-министр Великобритании индийского происхождения, отправляется в Дели для участия в ежегодном саммите G20. Это его первая поездка в страну с момента прихода на Даунинг-стрит.

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В преддверии поездки на Даунинг-стрит сообщили, что Сунак также поднимет вопрос о вторжении России в Украину и призовет Моди к более активной дипломатической позиции.



В пресс-службе премьер-министра Великобритании заявили, что Сунак «использует любую возможность» во время поездки, чтобы подчеркнуть поддержку Киева со стороны Великобритании и «еще больше укрепить глобальную поддержку».

В пресс-службе Сунака подчеркнули, что Индия, как крупнейшая демократическая страна мира, должна сыграть «жизненно важную роль в противостоянии наступлению России на права человека и саму демократию».

Издание пишет, что несмотря на планируемые уговоры Сунака, считается, что правительство Индии вряд ли займет более активную позицию по отношению к России.

Восемнадцатый саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9−10 сентября.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил, что не поедет в Нью-Дели, а вместо себя направит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».



Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил, что Киев работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит.

3 августа Politico сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре.