«Слишком осторожная позиция». Сунак поручил оценить ход войны в Украине — BBC 17 декабря, 00:33 Риши Сунак (Фото:ОП)

Премьер-министр Британии Риши Сунак попросил правительство дать оценку ходу войны в Украине. Он может занять слишком осторожную позицию, опасаются чиновники.

Об этом пишет BBC.



Сообщается, что запрос Сунака вызвал тревогу в правительственных кругах, поскольку военное командование утверждает, что поставки оружия в Украину могут оказаться решающими в предстоящие зимние месяцы.

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«Войны не выигрываются на дашбордах. Войны выигрываются на инстинктах. В начале войны Борис Джонсон сел и сказал: „Давайте просто сделаем это“. Так что Риши нужно направить своего внутреннего Бориса на внешнюю политику и ни на что другое», — отметил источник BBC.

По его словам, этот аудит предназначен для оценки хода войны и значения военного вклада Великобритании. То есть оценить, что Британия вложила в Украину и что «получила взамен».