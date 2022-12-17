«Слишком осторожная позиция». Сунак поручил оценить ход войны в Украине — BBC
Риши Сунак (Фото:ОП)
Премьер-министр Британии Риши Сунак попросил правительство дать оценку ходу войны в Украине. Он может занять слишком осторожную позицию, опасаются чиновники.
Об этом пишет BBC.
Сообщается, что запрос Сунака вызвал тревогу в правительственных кругах, поскольку военное командование утверждает, что поставки оружия в Украину могут оказаться решающими в предстоящие зимние месяцы.
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«Войны не выигрываются на дашбордах. Войны выигрываются на инстинктах. В начале войны Борис Джонсон сел и сказал: „Давайте просто сделаем это“. Так что Риши нужно направить своего внутреннего Бориса на внешнюю политику и ни на что другое», — отметил источник BBC.
По его словам, этот аудит предназначен для оценки хода войны и значения военного вклада Великобритании. То есть оценить, что Британия вложила в Украину и что «получила взамен».