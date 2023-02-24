Сунак намерен призвать G7 поставить Украине оружие большой дальности 24 февраля, 03:12 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать лидеров G7 поставлять Украине оружие большой дальности. Он также считает, что нужно «действовать быстрее».

Об этом говорится на сайте британского правительства.



Ожидается, что политик также повторит свое предложение о поддержке государств, которые могут передать истребители.

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«Чтобы Украина одержала победу, и чтобы этот день стал ближе, им (ВСУ — ред.) нужно получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО», — заявил Сунак.

По словам премьера, что «ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут тяжелыми и для России. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и контрнаступлению».

23 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.