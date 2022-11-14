Скажет Лаврову прямо в лицо. Премьер Великобритании назвал Россию «государством-изгоем» 14 ноября, 23:27 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20, назвал Россию «государством-изгоем» и пообещал недвусмысленно осудить ее.

Об этом сообщает Evening Standard.

В разговоре с журналистами во время путешествия в Индонезию Сунак сказал: «Показательно, что Путина там (на саммите) нет. Россия становится государством-изгоем, и его там не будет, чтобы взять ответственность за то, что он делает».

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Британский премьер повторил, что планирует придерживаться жесткого подхода в отношении России, которую на саммите G20 представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я собираюсь воспользоваться возможностью, чтобы однозначно осудить российское государство и Путина за их отвратительную и незаконную войну. Я сделаю это в зале, я сделаю это, если увижу его (Лаврова) где-нибудь, и это будет правильно», — подчеркнул Сунак.

Он заверил, что Лондон не собирается склонять Киев к переговорам с Москвой, в которых, по его мнению, она не заинтересована.

«Немного несправедливо говорить украинцам: „Смотрите, вы должны вести переговоры“, когда ваша страна и ваша гражданская инфраструктура непрерывно бомбардируется, как это происходит сейчас. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы продолжать помогать украинцам защищать себя и ставить себя в как можно более сильную позицию, а они уже сами выберут, как достичь урегулирования путем переговоров», — отметил премьер Британии.

14 ноября издание Bloomberg сообщило, что из-за войны России против Украины лидеры группы G-20 могут не только отказаться от совместного фото, но и не подписать совместное коммюнике по итогам саммита на Бали.

15−16 ноября на острове Бали в Индонезии пройдет двухдневный саммит глав государств G20.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил заявление о неучастии Путина в саммите G20 в Индонезии на фоне очередного провала войск РФ в Украине и освобождения ВСУ правобережья Херсонской области.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России.



В Госдепе США не исключили, что Лавров окажется в изоляции на саммите G20.