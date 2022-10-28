Действия Путина не останутся безнаказанными. Сунак и Трюдо договорились продолжать поддержку Украины 28 октября, 10:48 Риши Сунак и Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Hannah Mckay/REUTERS/Blair Gable)

В четверг, 27 октября, британский премьер-министр Риши Сунак провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого стороны договорились продолжать оказывать поддержку Украине.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Сунак и Трюдо обсудили вторжение России в Украину и договорились продолжать совместную работу, чтобы оказывать поддержку Украине и гарантировать, чтобы действия российского диктатора Владимира Путина не остались безнаказанными.

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"Они надеются на тесное сотрудничество в G7 и на двусторонней основе, а также на встречу на G20 в Индонезии в следующем месяце", - говорится в сообщении.

Сунак и Трюдо заявили о важной роли свободных рыночных демократий в содействии глобальному экономическому росту и стабильности.