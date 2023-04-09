Сунак и Байден встретятся в Северной Ирландии

9 апреля, 04:26
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Джо Байден и Риши Сунак (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Джо Байден и Риши Сунак (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 11 апреля проведет встречу с президентом США Джо Байденом в Белфасте, столице Северной Ирландии.

Об этом сообщает Daily Mail.

Визит главы Белого дома был запланирован к 25-летию подписания Белфастского соглашения, которое привело к прекращению долгого вооруженного конфликта в Северной Ирландии. Согласно заявлению пресс-службы британского премьера, Сунак приветствует Байдена после того, как он приземлится на борту Air Force One.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Великобритания Джо Байден Северная Ирландия Риши Сунак

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