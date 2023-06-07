Сунак и Байден обсудят усиление украинской ПВО

7 июня, 04:53
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Байден и Сунак (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Байден и Сунак (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Вашингтон обсудит с президентом США Джо Байденом дальнейшие поставки военной помощи для Украины. В частности, речь пойдет об усилении ПВО.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что союзники усиливают помощь перед ожидаемым летним контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

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«Одна из тем, которую премьер-министр и президент Байден обсудят, это то, как мы можем поддерживать огромный уровень глобальной поддержки Украины, предоставляя им необходимые возможности, включая противовоздушную оборону», — сказал пресс-секретарь премьера.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Великобритания Джо Байден Военная помощь ПВО Украина-Великобритания Риши Сунак

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