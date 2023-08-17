После нескольких дней молчания. Турция впервые прокомментировала принудительный незаконный «досмотр» россиянами гражданского судна в Черном море 17 августа, 22:43 Судно Сукру Окан (Фото:marinetraffic.com)

В четверг, 17 августа, в Анкаре отреагировали на нападение российских военных на гражданское судно Sukru Okan 13 августа у берегов Турции.

Об этом сообщил Центр борьбы с дезинформацией при администрации президента Турции в Twitter.

Как отметили в центре, Турция после конфликта предупредила Россию, чтобы та избегала таких действий, которые способствуют эскалации напряженности в Черном море.

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Также в Турции отметили, что судно остановили в международных водах, а не турецких.

Администрация Эрдогана заявила, что именно Палау, под флагом которой шло судно, должна отреагировать на инцидент.

В центре отметили, что даже если владелец судна Sukru Okan турок, то это судно не является под флагом Турции. Поскольку в международном праве именно государство флага важнее национальности владельца.

13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну Сукру Окан (Sukru Okan) под флагом Палау в Черном море, которое направлялось в порт Измаила.

Оккупанты заявили, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По их версии, они требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако вскоре, как утверждают россияне, судно остановилось и их «обзорная группа» высадилась на борт.

14 августа вице-премьер-министр по вопросам восстановления Александр Кубраков заявил, что Украина не может подтвердить заявление минобороны России.



15 августа Военно-морские силы Украины не подтвердили, что страна-агрессор РФ якобы открыла «предупредительный огонь» по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау в Черном море.

В то же время Министерство обороны страны-агрессора России опубликовало видео, на котором якобы видна работа обзорной группы патрульного корабля Василий Быков.

16 августа агенство Reuters сообщило, что нападение российских военных на судно Sukru Okan у берегов Турции повышает ставки, поскольку Анкара пытается убедить Москву вернуться к зерновой сделке на фоне эскалации в Черном море.